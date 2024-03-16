شولتس يطالب بتوضيح ملابسات نشر مناقشات سرية للجنة الدفاع بشأن صواريخ تاوروس

طالب المستشار الألماني أولاف شولتس بتوضيح ملابسات نشر تفاصيل من المناقشات السرية التي جرت داخل لجنة الدفاع بالبرلمان الألماني حول قضية صواريخ تاوروس الموجهة.

وقال شولتس في مطار برلين - براندنبورج اليوم السبت: "إفشاء الأسرار أمر لا يجب أن يحدث." وأضاف: "لذلك فمن الصواب دائما، وأيضا في هذه الحالة، أن يتم التحقيق في الأمر."

يأتي ذلك على خلفية نشر البوابة الإخبارية "تي-أونلاين" تقريرا تناول الجزء السري من الجلسة الخاصة للجنة الدفاع في البرلمان الألماني. ووفقا للتقرير، تحدث المفتش العام للجيش الألماني (رئيس الأركان) كارستن بروير هناك يوم الاثنين الماضي عن الإجراءات التقنية والتشغيلية لتوجيه صواريخ تاوروس نحو أهدافها.

وأضاف التقرير أن الجلسة تناولت أيضا تداعيات تسليم هذه الصواريخ إلى أوكرانيا على أمن ألمانيا.

يذكر أن أوكرانيا تطالب ألمانيا منذ شهور بتسليمها هذه الصواريخ بعيدة المدى لتدافع بها عن نفسها.

كانت رئيسة لجنة الدفاع ماري-اجنيس شتراك-تسيمرمان أعلنت اعتزامها إخطار الادعاء العام بسبب واقعة نشر الجزء السري من الجلسة، وقالت السياسية المنتمية إلى الحزب الديمقراطي الحر في تصريحات لصحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية الصادرة أمس الجمعة إنها أخطرت رئيسة البرلمان بيربل باس بالواقعة على الفور.

وأضافت شتراك-تسيمرمان:"كشف معلومات من جلسة سرية هو أمر غير مقبول. نأمل في أن نتمكن من تحديد الشخص المعني ومعاقبته على ذلك."