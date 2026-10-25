زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب جزر فانواتو في المحيط الهادئ

ضرب زلزال بلغت قوته 6.2 درجة على مقياس ريختر جزر فانواتو الواقعة في جنوب المحيط الهادئ، اليوم، ولم ترد ترد تقارير فورية عن خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

و أفاد المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض أن الزلزال وقع على عمق يناهز 125 كيلومتراً تحت سطح الأرض.

وتقع فانواتو ضمن منطقة نشطة زلزالياً في المحيط الهادئ، ما يجعلها عرضة للزلازل والهزات الارتدادية.