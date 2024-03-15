نتنياهو يوافق على دخول رفح لدى توجه وفد إسرائيلى إلى الدوحة

وافق رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو على خطط شن عملية عسكرية في رفح جنوب قطاع غزة اليوم الجمعة، وفقا لمكتبه.

وذكر بيان صدر فى هذا الشأن أن الجيش يستعد لإجلاء السكان المدنيين إلى جانب العملية العسكرية.

وتأتي الخطوة برغم الانتقاد الدولي المتنامي لخوض عملية محتملة في رفح فيما فر ما يربو على مليون فلسطيني إلى هناك طلبا للأمان بعد فرارهم من مناطق أخرى في القطاع.

ويدعو الساسة ومنظمات الإغاثة إسرائيل إلى إعداد خطط بشأن كيفية جلب حوالي 1.5 مليون شخص الآن من منطقة رفح للأمان في أي مكان قبل أي عملية عسكرية.

وجدد نتنياهو تقييمه لمقترح حركة حماس بشأن وقف لإطلاق النار باعتباره "غير واقعي".

وفي نفس الوقت، يتوجه وفد إسرائيلي إلى الدوحة بعد جدل في مجلس وزراء الحرب بشأن موقف إسرائيل.

وذكرت حماس أمس الخميس أنها قدمت مقترحا جديدا، يتضمن إنهاء القتال في غزة وإرسال مساعدات للسكان المدنيين والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين في غزة مقابل الإفراج عن سجناء فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.