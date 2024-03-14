حزب ليكود يرد على دعوة شومر: إسرائيل ليست "جمهورية موز"

رفض حزب ليكود الإسرائيلي المنتمي إليه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم الخميس دعوة تشاك شومر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي إلى إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل.

وقال الحزب إن إسرائيل "ليست جمهورية موز" وإن سياسة نتنياهو تحظى بتأييد عام كبير.

وأضاف بيان ليكود "خلافا لكلمات شومر، فإن الجمهور الإسرائيلي يؤيد الانتصار المبين على حماس ويرفض أي إملاء دولي لإقامة دولة فلسطينية ويعارض عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة".

وورد في البيان "من المتوقع أن يحترم السيناتور شومر حكومة إسرائيل المنتخبة وألا يقوضها. هذا صحيح دائما، بل وأكثر من ذلك في زمن الحرب".