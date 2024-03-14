منصة تعليم إلكتروني في الأردن تسجل دروسا على الإنترنت لطلاب غزة

يقوم معلمون من "جو أكاديمي"، وهي منصة للتعليم الإلكتروني توفر دورات تعليمية وتدريبية للطلاب في الأردن، بتسجيل دروس من المنهج الفلسطيني لإتاحتها للشباب في غزة.

وشدد إيهاب أبو دية مدير برامج المؤسسات الاستراتيجية على أهمية التعليم رغم الصعوبات الأخرى.

وقال "باختصار زي ما إنتوا شايفين الحرب ما خلت ولا اشي، إحنا عارفين هلاء للأسف هناك ما في لا أكل ولا شرب ولا أي شي، بس الناس مش منتبه إنه التعليم جدا مهم، وإن شاء الله الحرب رح تخلص وأخرتها رح تخلص بإذن الله تعالى، فلازم نكون إحنا مجهزين حالنا لإلهم، على طول هاي في مواد تعليمية بتقدروا تبلشوا مباشرة، وحتى الناس إللي نزحوا من غزة وراحوا على مصر أو أي دولة تانية كمان رح يكون لإلهم متاح التعلم مجاني من خلال المنصة أو من خلال حتى الإنترنت".

وقالت جو أكاديمي، التي عادة ما تقدم الدروس عبر الإنترنت بمقابل مادي، إنها تريد إتاحة هذه الدروس لطلاب غزة مجانا سواء للموجودين في القطاع عندما يهدأ الوضع أو لمن غادروا إلى الدول المجاورة.

وقال المعلم حمزة المنياوي "هما الطلاب حاليا بيمروا بظروف صعبة، وخلال حرب أنت بتحكي حرب، قررنا إحنا نساعدهم أقل ما فيها بحصص علمية مصورة وأيضا مع أوراق عمل، يعني إحنا المادة إللي منصورها هون بنزل معها أوراق عمل بحيث إنه الطالب بس إن شاء الله بتخلص الحرب ويرجع على المدارس بيكون متذكر شو أخد وعارف أيضا شو أخد ولو بنسبة قليلة المهم إنه ما ضيع هاي المية وخمسين يوم أو ما بعرف لمتى بتنتهي الحرب ما ضيعها هباء منثورا، لا قعد يدرس ويشتغل ووجد عنده محتوى واشي يفيده، إن شاءالله بتخلص الحرب وبيرجعوا بيتذكروا شو كانوا ماخدين".

وأضاف المنياوي "إحنا ضمن إطار شغلنا دخلنا على هذا الأمر حتى إنه قدر الإمكان نساعد أهلنا بغزة خصوصا يعني الطلبة الصغار في العمر مفيش عندهم فرص للتعليم خصوصا بعد الحرب، فقررنا ندخل على هذا الأمر حتى إنه نساعدهم قدر الإمكان إنهم يقدروا يعوضوا السنوات إللي راحت عليهم، وإن شاء الله نكون قدر المسؤولية ونكون أدينا الرسالة كما يجب".