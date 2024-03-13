مقتل 60 شخصا بسبب الأمطار الغزيرة والطقس البارد في أفغانستان

تسببت الأمطار الغزيرة والطقس البارد الذي ضرب أفغانستان خلال الأسابيع الثلاثة الماضية في مقتل ما لا يقل عن 60 شخصا وإصابة 23 آخرين.

وأفادت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في أفغانستان اليوم الأربعاء بأن 1645 منزلا تضررت جزئيا أو كليا، كما نفق ما يقرب من 200 ألف رأس ماشية.

وبعد شتاء دافئ نسبيا، تشهد البلاد سقوط ثلوج وهطول أمطار غزيرة.

وضرب انهيار جليدي وقع في فبراير قرية جبلية في إقليم نورستان، مما أسفر عن مقتل 21 شخصا على الأقل.

بالإضافة إلى ذلك، تم إغلاق ممر سالانج الذي يربط المقاطعات الشمالية في البلاد بالعاصمة كابول بسبب تساقط الثلوج بكثافة لعدة أيام. ولا تزال العديد من الطرق مغلقة في الأقاليم الأخرى أيضا.

وتعاني أفغانستان من آثار عقود من الصراع والكوارث الطبيعية الواحدة تلو الأخرى، بما في ذلك الفيضانات والزلازل، التي أدت إلى مقتل الآلاف.

وكثيرا ما تحدث الفيضانات الموسمية والانهيارات الثلجية في جميع أنحاء البلاد، مما يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمنازل والأراضي الزراعية والبنية التحتية العامة.