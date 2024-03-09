مطالبة روسيا بإعادة محطة زابوريجيا إلى أوكرانيا

جدّدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مطالبها لروسيا بإعادة أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، إلى السيطرة الأوكرانية، وسط مخاوف من أن تدهور السلامة ربما يؤدي إلى انهيارها. وكانت أغلبية أعضاء مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المكون من 35 عضواً، قد مرّرت قراراً رسمياً في وقت متأخر ليلة أول من أمس، بتوجيه اللوم إلى روسيا، حسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء الجمعة.

وجاء ذلك، بعد يوم من إشادة المدير العام للوكالة، رافاييل ماريانو جروسي بروسيا لكونها البائع «رقم 1» للتكنولوجيا النووية في العالم، وأجرى محادثات مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مدينة «سوتشي» الروسية.