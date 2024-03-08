إطلاق النار يتجدد بين إسرائيل و"حزب الله" وإصابة شخصين في لبنان

تبادل الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني جنوبي لبنان إطلاق النار اليوم الجمعة في مناطق قريبة من الحدود.

وقال الجيش الإسرائيلي إن طائراته قصفت عدة منشآت عسكرية لحزب الله، من بينها مواقع في المنصوري وبنت جبيل وبرعشيت.

وأصيب شخصان في الهجوم على برعشيت اليوم الجمعة، وفقا لمصادر أمنية لبنانية. ولم تشر المصادر إلى ما إذا كان المصابون من مقاتلي حزب الله أو من المدنيين.

وضربت إسرائيل مواقع عسكرية لحزب الله الليلة الماضية جنوبي لبنان، بحسب الجيش الإسرائيلي. وذكر حزب الله اليوم أن اثنين من مقاتليه لقيا حتفهما لكن لم يوضح التوقيت أو الموقع.

ومن ناحيته، أعلن حزب الله أنه ضرب موقعا إسرائيليا قريبا من الحدود اللبنانية.

كان تقرير إخباري ذكر في وقت سابق من اليوم، أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي طالب بإعداد خطة بشأن عملية عسكرية برية محتملة في لبنان.

وكلف هرتسي العميد موشيه شيكو تامير بإعداد الخطة، ولهذا الغرض تم نقل جنود من غزة إلى قيادة المنطقة الشمالية مع الوضع في الاعتبار الدروس المستفادة من حرب غزة، بحسب ما ذكرته القناة 13 الإخبارية الإسرائيلية.