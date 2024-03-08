مقررة الأمم المتحدة للتعذيب تحقق في معاملة معتقلين فلسطينيين

قالت أليس جيل إدواردز المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتعذيب اليوم الجمعة إنها تحقق في مزاعم تعذيب وسوء معاملة معتقلين فلسطينيين في إسرائيل، وتجري محادثات لزيارة إسرائيل.

وقالت إدواردز لرويترز على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف إنها تلقت في الآونة الأخيرة تقارير عن مزاعم تعذيب وسوء معاملة فلسطينيين محتجزين في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل أو نتيجة للصراع في قطاع غزة، حيث تحارب إسرائيل حركة حماس التي تدير القطاع.

وقالت إدواردز المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة "إنني أفحص ذلك حاليا وأجري تحقيقا لتقصي الحقائق".

وأضافت "أدعو... حماس ودولة فلسطين وإسرائيل إلى التخلي عن وسائل التعذيب الخاصة بهم والتركيز حقا على السلام واحتمالية العيش جنبا إلى جنب كجيران في المستقبل".

وقال مكتب حقوق الإنسان إنه تلقى تقارير عديدة عن اعتقالات جماعية وسوء معاملة واختفاء قسري لفلسطينيين في شمال غزة على يد الجيش الإسرائيلي، وسجل اعتقال الآلاف في الضفة الغربية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن عملياته في غزة تهدف إلى "تفكيك القدرات العسكرية لحماس" وإنقاذ الرهائن الذين أسرتهم الحركة خلال الهجوم على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر الذي أدى إلى اندلاع الصراع.

وقالت إدواردز إنها أثارت أيضا مزاعم القتل الجماعي وتشويه الرهائن والعنف ضدهم مع السلطات الفلسطينية من خلال البعثة الفلسطينية الدائمة في جنيف.

وأضافت أنها تلقت مع ذلك "ردا مخيبا للآمال... لم يظهر أي تعاطف مع هؤلاء الذين تعرضوا لفظائع في السابع من أكتوبر".