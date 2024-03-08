شاهد.. لحظة انهيار عمارة سكنية في الورديان بالإسكندرية.. قتلى وإصابات (فيديو)

أفادت وسائل إعلام مصرية بأن 4 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 3 آخرين جراء انهيار مبنى سكني بمنطقة الورديان في الإسكندرية بمصر صباح اليوم.

وأشارت المصادر إلى أنه تم انتشال جثامين المتوفين من تحت الأنقاض، لافتة إلى أن الحادث أسفر عن إصابة 3 أشخاص آخرين، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقد وثق مقطع فيديو لحظة انهيار العمارة السكنية في منطقة الورديان بالإسكندرية .

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.

وقالت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي غرب الإسكندرية، لـ"العربية.نت" إن العقار صدر له قرار هدم منذ عام وكان يتضمن هدم طابقين علويين وترميم الطابق الأرضي، مضيفةً أن السكان والمالك رفضوا تنفيذ القرار وجرى تحرير محضر بالواقعة وقتها.

والعقار قديم ومكون من أرضي و3 طوابق علوية، ومأهول بالسكان، وانهار بالكامل عدا أجزاء من محلات بالطابق الأرضي.

وقامت السلطات بفصل المرافق والخدمات عن العقار المنهار وتمكنت من انتشال جثث من تحت الأنقاض فيما تواصل جهودها للبحث عن آخرين.