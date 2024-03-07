مقتل 6 أشخاص في حادث قتل جماعي نادر بالعاصمة الكندية

أعلنت الشرطة الكندية اليوم الخميس مقتل ستة أشخاص بينهم أربعة أطفال في العاصمة أوتاوا في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء في حادث هز بلدا يندر فيه وقوع جرائم القتل الجماعي.

وسرعان ما ألقت الشرطة القبض على رجل. وقالت إن الوفيات غير مرتبطة على ما يبدو بعنف منزلي.

وقال القائد في الشرطة إريك ستابس لهيئة الإذاعة الكندية "المشهد مروع بالتأكيد" من دون تقديم تفاصيل عن كيفية وفاة الضحايا.

ووصف مارك ساكليف رئيس بلدية أوتاوا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي الجريمة بأنها "واحدة من أكثر حوادث العنف الصادمة في تاريخ مدينتنا".

وشهدت أوتاوا التي يبلغ عدد سكانها مليون نسمة 14 جريمة قتل في عام 2023 و15 في 2022.

وعُثر على الضحايا داخل منزل في ضاحية بارهيفن الواقعة جنوب غرب كندا ولم يتسن التعرف عليهم.

وقالت الشرطة في بيان إنها وصلت إلى موقع الحادث بعد اتصالات هاتفية تلقتها خدمة الطوارئ قبل الساعة 11 مساء بقليل.

وحوادث القتل الجماعي نادرة في كندا. وفي ديسمبر كانون الأول 2022، أطلق رجل النار على خمسة أشخاص في إحدى ضواحي تورونتو قبل أن تقتله الشرطة.

وفي سبتمبر من ذلك العام، طعن رجل 11 شخصا وقتلهم في إقليم ساسكاتشوان الواقع غرب البلاد. وتوفي القاتل بسبب جرعة زائدة من مخدر الكوكايين بعد وقت قصير من قيام الشرطة باعتقاله.