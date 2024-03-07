التعاون الإسلامي تناشد أطراف النزاع في السودان وقف الأعمال العدائية

ناشدت منظمة التعاون الإسلامي اليوم الخميس، جميع أطراف النزاع في السودان العمل على وقف الأعمال العدائية والعنف بجميع أشكاله، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.



وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه في بيان له اليوم الخميس :" إن الالتزام بذلك يمنح الفرصة لتقديم المساعدات الإنسانية واستئناف التفاوض في إطار منبر جدة للوصول إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، والعمل على تحقيق تسوية سلمية، بوصفها المخرج الوحيد لإنهاء هذه الأزمة، وبما يحقق تطلعات الشعب السوداني في الأمن والسلم والاستقرار".

وأعرب الأمين العام للمنظمة التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقرا لها " عن أمله في أن تستجيب الأطراف السودانية لهذا النداء خلال الشهر الكريم".

ويدرس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الدعوة إلى وقف فوري للأعمال القتالية قبل شهر رمضان في الحرب المستمرة منذ عام تقريبا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية.