روسيا تقصف أوديسا خلال اجتماع لزيلينسكي ورئيس الوزراء اليوناني

ذكر مسؤولون أوكرانيون اليوم الأربعاء، أن روسيا قصفت مدينة أوديسا الساحلية بجنوب أوكرانيا خلال اجتماع بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.

ونقل التلفزيون العام الأوكراني عن زيلينسكي قوله إن هناك تقارير عن سقوط قتلى ومصابين. ولم يتم نشر تفاصيل على الفور.

وأضاف زيلينسكي: "لقد رأينا الأثر اليوم. إنكم ترون من نواجههم. إنهم لا يكترثون مطلقا بالمكان الذي يقصفونه".

وبدا أن التجربة صدمت ميتسوتاكيس. ودوت صافرات إنذار واصوات انفجارات قريبة في نهاية زيارة إلى الميناء.

وقال ميتسوتاكيس لصحافيين في أوديسا وفقا لتقارير أوكرانية: "لم نتمكن من دخول ملجأ ". وأطلعه زيلينسكي في وقت سابق على منشآت الميناء وأضرار جراء الهجمات السابقة.

وعادة ما لا يتم الإعلان سلفا عن سفريات زيلينسكي داخل أوكرانيا، وزيارات المسؤولين الأجانب للبلاد كإجراء احترازي.

وتشن روسيا هجمات تستهدف البنية التحتية في موانئ جنوب البحر الأسود في أوكرانيا ومن بينها أوديسيا منذ انسحابها في يوليو الماضي من صفقة توسطت فيها الأمم المتحدة وتركيا في عام 2022 والتي سمحت بالمرور الآمن لشحنات الحبوب الأوكرانية عبر البحر.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في شهر يوليو الماضي وقف تنفيذ اتفاق لنقل الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود،مبررا ذلك بأن العقوبات الغربية تعرقل تصدير الحبوب والأسمدة الروسية.