أوكرانيا تغلق الباب أمام نقل الغاز الروسي إلى أوروبا

استبعد وزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوشينكو توقيع أي اتفاقيات تجارية تسمح للغاز الطبيعي الروسي بمواصلة التدفق عبر أوكرانيا بعد انقضاء فترة العمل باتفاق العبور الحالي في نهاية هذا العام.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا قد أعلنا في السابق أنهما لن يعيدا التفاوض بشأن العقد الحالي، لكن بعض المشاركين في السوق متفائلون بشأن إمكانية إبرام صفقات خاصة لنقل الوقود إلى السوق التجاري في الاتحاد الأوروبي.

وقالت وكالة بلومبرجغ إن وزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوشينكو بدا أنه يستبعد هذا الخيار أمس الثلاثاء.

ونقلت الوكالة عنه قوله في مقابلة بمقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا: "لا أرى إمكانية لهذا الخيار، ولا توجد أي حلول ممكنة على الطاولة."

وقال جالوشينكو "إننا مستعدون لوقف هذا(التدفق)." وأضاف: "إذا قال شخص ما إنها مسألة حاسمة للبقاء على قيد الحياة خلال فصل الشتاء، وأنها مسألة أمن إمدادات، فهذا موقف واحد، لكنني لا أتفق مع هذا الوضع."