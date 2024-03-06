تحقيق يحمّل نتنياهو مسؤولية التدافع المميت في جبل ميرون عام 2021

خلُصت لجنة تحقيق إسرائيلية الى تحميل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو "مسؤولية شخصية" في حصول التدافع المميت الذي أدى الى مقتل 45 يهوديا كانوا يزورون موقع ديني في جبل ميرون في العام 2021.

وقالت لجنة التحقيق في تقرير صدر الأربعاء "توصلنا إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتحمّل مسؤولية شخصية" في هذه المأساة لأنه كان يعلم، أو كان ينبغي أن يعلم أن الموقع ... تمّت صيانته بشكل سيء لسنوات"، ويمكن أن "يشكّل خطرًا على حياة العديد من المشاركين" في مناسبة عيد لاغ بعومر اليهودي. وأشارت الى أنه "لم يتصرّف كرئيس للوزراء كما هو متوقع لتصحيح هذا الوضع".