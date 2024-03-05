الرئيس المجري الجديد يصادق على انضمام السويد إلى الناتو

وقع الرئيس المجري الجديد تاماس سوليوك اليوم الثلاثاء ،على قانون يصادق على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

ويختتم توقيع مشروع القانون الذي أقره البرلمان المجري في 26 فبراير الماضي، عملية المصادقة بالنسبة للسويد، حيث كانت المجر آخر دولة صادقت على انضمامها للناتو .

وتقضي قواعد الناتو بأن تخطر كل الدول الأعضاء بالناتو رسميا حكومة الولايات المتحدة بالمصادقة على بروتوكولات انضمام السويد..

ومن ثم سيقوم الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ، بتوجيه دعوة رسمية للسويد للانضمام إلى الحلف.

وستصبح السويد رسميا عضوا في الناتو، بعد أن تسلم أوراق انضمامها إلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.

واليوم الثلاثاء هو اليوم الأول للرئيس المجري الجديد سوليوك في منصبه.

وقال المتحدث باسم الحكومة، زولتان كوفاتش ، على موقع إكس ، إن التوقيع على مشروع القانون كان قراره الأول كرئيس.

كان البرلمان المجري قد انتخب سوليوك في 26 فبراير الماضي ، وهو نفس اليوم الذي أقر فيه مشروع قانون المصادقة على انضمام السويد إلى الناتو.