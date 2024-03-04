مدير وكالة الطاقة : سأبحث مع بوتين خطط روسيا لمحطة زابوريجيا النووية

قال رافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الاثنين إنه يعتزم مناقشة خطط روسيا بشأن محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تحتلها في أوكرانيا عندما يلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع.

وأوضح غروسي خلال مؤتمر صحافي في اليوم الافتتاحي للاجتماع ربع السنوي لمجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 دولة، الذي شهد إحياء الذكرى الثانية لاستيلاء القوات الروسية على المحطة، إنه سيغادر إلى روسيا غدا الثلاثاء.

وجرى التخطيط لزيارة غروسي إلى روسيا منذ وقت طويل. وكان ينوي في الأصل زيارتها الشهر الماضي بعد رحلة إلى أوكرانيا.

وقال غروسي عندما سئل عما سيناقشه مع بوتين "هناك قضايا تتعلق بالوضع التشغيلي المستقبلي للمحطة. هل سيتم تشغيلها أم لا؟... ما هي الخطة بالنسبة لخطوط إمدادات الطاقة الخارجية، إذ إن ما نراه (وضع) هش وضعيف للغاية؟".

فقدت زابوريجيا، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، الاتصال بجميع خطوط الطاقة الخارجية ثماني مرات خلال 18 شهرا الماضية، مما دفعها للاعتماد على مولدات الديزل للقيام بوظائف أساسية مثل تبريد الوقود في مفاعلاتها لتجنب انصهار كارثي محتمل.

ويعمل أحد خطوط الطاقة الرئيسية حاليا بينما أغلقت مفاعلات المحطة الستة، مما يقلل من المخاطر التشغيلية. لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقول إن الوضع في المحطة لا يزال خطيرا.