المبعوث الأميركي: "حرب محدودة" على الحدود بين لبنان وإسرائيل لن تكون "قابلة للاحتواء"

أكد المبعوث الأميركي أموس هوكستين الاثنين في بيروت إن "الحل الدبلوماسي هو المخرج الوحيد" لوقف التصعيد بين لبنان وإسرائيل" بعد نحو خمسة أشهر من قصف متبادل شبه يومي عبر الحدود بين الجانبين.

وقال في مؤتمر صحافي "تؤمن الولايات المتحدة بأن الحل الدبلوماسي هو المخرج الوحيد لإنهاء العمليات العدائية الحالية"، مضيفاً بأن "وقف إطلاق النار المؤقت ليس كافياً".

وقال آموس هوكستين إنه في حالة نشوب "حرب محدودة" عبر الحدود الجنوبية للبنان فإنها لن تكون "قابلة للاحتواء".

وهوكستين في زيارة تستغرق يوما واحدا إلى بيروت في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية لوقف تبادل إطلاق النار بين جماعة حزب الله اللبنانية وإسرائيل.