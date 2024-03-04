أوضاع غزة تتصدر اجتماعات مجلس الجامعة العربية التحضيرية

بدأت صباح اليوم الاثنين، أعمال الدورة العادية 161 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، برئاسة موريتانيا خلفا للمغرب رئيس الدورة السابقة، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة.

وتشهد أعمال اجتماع مجلس الجامعة مناقشة عدد من البنود السياسية والاقتصادية والاجتماعية واعداد توصيات بشأنها لعرضها علي مجلس وزراء الخارجية العرب، بعد غد الاربعاء .

وتأتي تطورات الاوضاع في غزة والاوضاع الانسانية هناك في مقدمة الموضوعات المطروحة علي الاجتماع.