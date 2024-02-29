أميركا تطلب بشكل عاجل معلومات حول حادث استهداف منتظري المساعدات في غزة

قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة تسعى بشكل عاجل للحصول على معلومات حول ما حدث في شمال غزة اليوم الخميس، حيث قالت السلطات الصحية إن أكثر من 100 فلسطيني قُتلوا برصاص القوات الإسرائيلية في أثناء انتظارهم تسلم المساعدات، مضيفة أن الحادث يسلط الضوء على الضرورة الملحة لاتفاق الرهائن.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر إن الولايات المتحدة تدرك أن إسرائيل تجري تحقيقا في الحادث، مضيفا أن واشنطن ستضغط من أجل الحصول على إجابات وتواصل التوضيح لإسرائيل أنه يجب اتخاذ جميع التدابير الممكنة للسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة.