خدمة دفن الموتى ترفض نقل جثمان نافالني بحسب فريق المعارض

أعلن فريق المعارض الروسي أليكسي نافالني الذي توفي في 16 فبراير في سجنه بالقطب الشمالي، ان خدمة دفن الموتى رفضت الخميس نقل رفاته إلى الكنيسة حيث ستقام جنازته الجمعة في موسكو.

وكتب إيفان جدانوف أحد المقربين من نافالني عبر تطبيق تلغرام "انه عار كبير. يرفض سائقو سيارات نقل الموتى الآن أخذ أليكسي من المشرحة".

واكد فريق نافالني على مواقع التواصل الاجتماعي "أولا لم يُسمح لنا باستئجار غرفة لوداع أليكسي. والآن عندما يفترض أن تقام مراسم الجنازة في الكنيسة أبلغنا المسؤولون في تنظيم خدمات الموتى أنه لن يتم نقل الجثة".

يقولون إنهم "يتلقون اتصالات من مجهولين يهددونهم حتى لا ينقلوا جثمان أليكسي إلى أي مكان".

ومن المقرر أن تقام جنازة المعارض والناشط في مكافحة الفساد الجمعة في كنيسة جنوب شرق موسكو في المنطقة التي كان يعيش فيها أليكسي نافالني قبل أن يسجن. ويفترض أن يدفن بعد ساعتين في مقبرة بوريسوفو القريبة.

ومنذ تسليم جثمان أليكسي نافالني إلى والدته السبت، كان فريق المعارض الذي توفي عن 47 عاما يبحث عن مكان لـ"وداع جماهيري" لكن كل طلباته "رفضت". ويتهم السلطات بالضغط على المسؤولين.

ودعا فريق نافالني الخميس سكان موسكو للمشاركة في جنازته وأنصاره في مدن اخرى وفي الخارج للتجمع لتكريم ذكراه.