غارات اسرائيلية جديدة قرب دمشق وغرب سورية

استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة تابعة لحزب الله اللبناني في غرب سورية الخميس فيما سُمع دوي انفجارات في دمشق التي استهدفتها غارات إسرائيلية مساء الأربعاء، بحسب منظمة غير حكومية ومراسل فرانس برس.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن إن "طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة تابعة لحزب الله في ريف حمص على الحدود السورية اللبنانية".

ووفقا للمنظمة غير الحكومية ومقرها في المملكة المتحدة ولديها شبكة واسعة من المصادر في سورية، سُجل "دوي انفجارات عنيفة ناجمة عن ضربات إسرائيلية جنوب غربي دمشق".

وسمع صحافي في وكالة فرانس برس في العاصمة السورية دوي انفجارات بعيدة. ولم تؤكد وسائل الإعلام السورية ذلك في البداية.

وكانت إسرائيل نفذت ضربات مساء الأربعاء على أهداف قرب دمشق، بحسب وزارة الدفاع السورية.

وأفاد مرصد حقوق الإنسان أنه تم استهداف مواقع تابعة لحزب الله، وتحدث عن سقوط قتيلين بين العناصر.