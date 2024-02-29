اختفاء طائرة هليكوبتر قبالة النرويج

قالت خدمة الإنقاذ النرويجية إن طائرة هليكوبتر اختفت قبالة ساحل غرب النرويج، أمس، بعد إرسالها إشارة استغاثة، قبل رصد عدة أشخاص في المحيط القريب.

وذكرت وكالة أنباء (إن.تي.بي) أن الشرطة النرويجية أكدت وقوع حادث.

ولم يتضح بعد عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة.

وقالت مراكز تنسيق الإنقاذ المشتركة النرويجية في منشور على موقع (إكس) إن رجال الإنقاذ بدأوا في انتشال أشخاص من البحر.

وأظهرت بيانات الحركة الجوية أن عدة طائرات إنقاذ هليكوبتر تحلق بالقرب من جزيرة غربي بيرجن، ثاني أكبر مدينة في النرويج ومركز مزدحم لصناعة النفط والغاز البحرية النرويجية.