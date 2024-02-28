السيسي: مصر أبقت على معبر رفح مفتوحا دوما

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الأربعاء، إن بلاده أبقت دوما على معبر رفح الحدودي مفتوحا.

وذكر الرئيس في تصريحات متلفزة خلال احتفالية في القاهرة: "إن مصر لم تغلق المعبر قط، ويجب أن نتوخي الحذر كي لا نسبب مشكلة لكي نتمكن من العمل في ظروف القتال"، في إشارة إلى الصراع المستمر بين إسرائيل وحركة حماس.



وأضاف :"حرصنا على أن يكون معبر رفح سبيلا لتقديم المساعدات إلى قطاع غزة واستقبال المصابين" ، مؤكدا الاستمرار في دعم القضية الفلسطينية حتى الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع يونيو 1967.



وأعرب السيسي عن أمله في وقف إطلاق النار بقطاع غزة خلال الأيام القليلة المقبلة وأن تعود الحياة إلى طبيعتها للسماح ببدء "إغاثة حقيقية في مجالات مختلفة".

