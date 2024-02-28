كوريا الشمالية ترسل 6700 حاوية ذخائر لروسيا

نقلت وسائل إعلام محلية، أمس، عن وزير الدفاع الكوري الجنوبي قوله، إن الجارة الشمالية أرسلت نحو 6700 حاوية تحمل ملايين الذخائر إلى روسيا، منذ يوليو لدعمها في حرب أوكرانيا، في علامة على استمرار عمليات نقل الأسلحة. وقال الوزير شين وون- سيك، في إفادة لوسائل الإعلام المحلية، أول من أمس، إن الحاويات ربما كانت تحمل أكثر من ثلاثة ملايين قذيفة مدفعية من عيار 152 ملليمتراً أو 500 ألف طلقة من عيار 122 ملليمتراً. وأفادت وكالة «يونهاب» للأنباء نقلاً عن الوزير قوله: «من الممكن أن يكون مزيجاً من الاثنين، وتستطيع أن تقول إنه تم إرسال ملايين عدة على الأقل من القذائف».