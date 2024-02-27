الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته في مدينة غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء توسيع عملياته في مدينة غزة، حيث اشتبكت القوات البرية مدعومة بالقوات الجوية مع وحدات لحركة حماس في حي الزيتون.

وعثر الجيش حتى الآن على موقع تصنيع أسلحة ومخزن أسلحة ومواقع إطلاق صواريخ ومعدات عسكرية. وأفاد بيان بأن القوات البرية اشتبكت مع مجموعة من مقاتلي حركة حماس في مدخل أحد الأنفاق، مضيفا أن القوات الإسرائيلية دمرت النفق وقتلت عناصر حماس.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 29 ألفا و878 قتيلا و70 ألفا و215 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة ، في منشور أوردته على حسابها بموقع "فيس بوك" اليوم، إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 11 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 96 قتيلا و 172 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".