البيت الأبيض: أميركا لن ترسل جنودا للقتال في أوكرانيا

قال البيت الأبيض اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة لن ترسل قوات للقتال في أوكرانيا وذلك بعد أن ألمح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى هذا الاحتمال.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي أدريان واتسون "الرئيس بايدن كان واضحا بشأن هذا الأمر وهو أن الولايات المتحدة لن ترسل قوات للقتال في أوكرانيا".

وأكدت أن بايدن يعتقد أن "الطريق إلى النصر" هو أن يوافق الكونغرس على المساعدات العسكرية العالقة "حتى تحصل القوات الأوكرانية على الأسلحة والذخيرة التي تحتاجها للدفاع عن نفسها" ضد الروس.

وأدلت واتسون بهذا التصريح بينما كان بايدن يجتمع مع كبار المشرعين في البيت الأبيض لمناقشة قضايا التمويل ومنها المساعدات لأوكرانيا.