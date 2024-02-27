الهند تكشف عن طاقم من 4 أفراد لمهمة "جاجانيان" الفضائية

كشفت الهند اليوم الثلاثاء عن طاقم من أربعة أفراد استعدادا لأول رحلة فضائية لها والتي تحمل اسم "جاجانيان" في إطار مسعاها لأن تصبح رابع دولة في العالم ترسل مهمة مأهولة إلى الفضاء، وذلك بعد أشهر فقط من هبوطها التاريخي على القطب الجنوبي للقمر.

وجاجانيان، أو "مركبة السماء" باللغة الهندية، هي أول مهمة من نوعها للهند وستبلغ تكلفتها نحو 90.23 مليار روبية (1.1 مليار دولار). وتتضمن إطلاق كبسولة فضائية صالحة للسكن إلى مدار على ارتفاع 400 كيلومتر خلال العام المقبل وإعادتها عبر الهبوط في المحيط الهندي.

ومنح رئيس الوزراء ناريندرا مودي اليوم الثلاثاء أفراد الطاقم الأربعة، وكلهم ضباط في القوات الجوية "شارة رواد الفضاء" في مركز فضاء بولاية كيرالا، في أول ظهور علني لهم بعد أشهر من التدريب الصارم.

ولم يتضح بعد ما إذا كان الرواد الأربعة سيشاركون جميعا في المهمة.

وذكر مودي في بيان وعبر منصة إكس أن جاجانيان إنجاز "تاريخي" للهند، وتأتي بعدما أصبح راكيش شارما ضابط القوات الجوية أول هندي يسافر إلى الفضاء قبل أربعة عقود في مهمة سوفيتية.

وقال مودي لعلماء فضاء "إنه وقتنا، وعدنا التنازلي، وكذلك الصاروخ".