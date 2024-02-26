حزب الله يستهداف قاعدة اسرائيلية بستين صاروخا "رداً" على غارات طالت شرق لبنان

أعلن حزب الله الإثنين قصفه مقر قيادة فرقة عسكرية إسرائيلية في هضبة الجولان بستين صاروخ كاتيوشيا، في استهداف قال إنه جاء "رداً" على ضربات طالت شرق لبنان وأوقعت قتيلين في صفوفه.

وقال الحزب في بيان إن مقاتليه استهدفوا "مقر قيادة فرقة الجولان في نفح بستين صاروخ كاتيوشا" وذلك "رداً على العدوان على محيط مدينة بعلبك والاعتداءات على القرى والمنازل المدنية".