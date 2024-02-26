طالبان تنفذ خامس حكم إعدام علني

أعلنت المحكمة العليا الأفغانية اليوم الإثنين، التنفيذ العلني لحكم إعدام بحق رجل أدين بجريمة قتل في إقليم جوزجان بشمال أفغانستان.

وشاهد مسؤولو طالبان والسكان المحليون تنفيذ حكم الإعدام في إستاد بالمدينة.

وفي بيان، أعلنت المحكمة العليا أن نزار محمد أدين بقتل أفغاني آخر بسكين حاد في 15 يناير 2022.

ولم يشر بيان المحكمة إلى الدافع وراء الجريمة. وصدر الحكم وفق مبدأ القصاص المعمول به في أفغانستان.

ونفذت طالبان عملية إعدام أخرى بحق قاتلين مدانين آخرين في إقليم غزني بوسط البلاد يوم الخميس.

وشهد ديسمبر الماضي، تنفيذ أول حكم إعدام علني منذ استعادة طالبان السلطة في أغسطس 2021.