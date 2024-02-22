بايدن يصف بوتين بالـ"مجنون".. والكرملين يرد.. سلوك كرعاة البقر في هوليوود

وصف الرئيس الأميركي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه "مجنون"، وذلك خلال حفل لجمع التبرعات في كاليفورنيا، ما اعتبره الكرملين الخميس "مخزيًا".

وألقى بايدن كلمة مقتضبة خلال المناسبة التي أقيمت في سان فرانسيسكو وحضرتها مجموعة صغيرة من الإعلاميين، قال خلالها "لدينا مجنون مثل هذا الرجل بوتين، وآخرين غيره، حيث علينا دائما أن نخشى من اندلاع نزاع نووي، لكن التهديد الوجودي للبشرية هو المناخ".

ويأتي استخدام بايدن هذه النعوت القوية بحق بوتين في أعقاب مناسبات أخرى وصفه فيها بأنه "سفاح" و"مجرم حرب"، خصوصًا بعد غزوه أوكرانيا.

وأضاف بايدن أن الولايات المتحدة ستعلن الجمعة عن حزمة عقوبات صارمة جديدة ضد روسيا بسبب وفاة زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني في السجن.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الكلمات التي تفوّه بها بايدن "عار كبير على البلد بنفسه ... على الولايات المتحدة".

وأضاف "من المخزي أن يستخدم رئيس ما هذا النوع من الكلام". وتابع "من الواضح أن السيد بايدن يظهر سلوكًا على طراز رعاة البقر في هوليوود لخدمة المصالح السياسية الداخلية".