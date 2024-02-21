قتيلان في قصف إسرائيلي على حي كفرسوسة بدمشق

قتل شخصان على الأقل جراء ضربة إسرائيلية استهدفت الأربعاء شقة في حي راق في دمشق، وفق ما نقل الإعلام الرسمي، في ثاني استهداف لمبنى سكني هذا الشهر.

وصرّح مصدر عسكري سوري، وفق الإعلام الرسمي، "شنّ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بعدد من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً أحد المباني السكنية في حي كفرسوسة بدمشق".

وأسفر القصف عن "مقتل مدنيين اثنين وإصابة آخر بجروح وإلحاق أضرار مادية بالمبنى المستهدف وبعض الأبنية المجاورة"، وفق المصدر.

وقال المرصد السوري لحقوق الانسان إن القتيلين من جنسية غير سورية، من دون أن يتمكن من تحديد هويتيهما. وأفاد لاحقاً بمقتل مدني سوري هو عامل نظافة أثناء عمله قرب المبنى المستهدف.

ولم يصدر أي تعليق من الجانب الإسرائيلي.

واستهدف القصف، وفق ما شاهد مصور لوكالة فرانس برس في المكان، مبنى مؤلفا من تسعة طوابق. وتركزت الأضرار في الطابق الرابع منه الذي تحطمت واجهته. كذلك ألحقت الضربة أضراراً بسيارات متوقفة قرب المبنى.

ونشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" صوراً أظهرت حريقاً مندلعاً في الشقة المستهدفة، عملت فرق الإطفاء على إخماده، في وقت فرضت القوى الأمنية طوقاً في المكان.

ويعد حي كفرسوسة من الأحياء الراقية في دمشق. وتوجد فيه مؤسسات رسمية ومقرات عسكرية وأفرع أمنية. كذلك، يضم مركزاً ثقافيا إيرانيا قريباً من المبنى المستهدف، وفق المرصد السوري.

وبعد ساعات، نفذت اسرائيل ضربات جديدة في سورية. وأفاد مراسل فرانس برس عن تردد دوي قصف في دمشق.

ولم يأت الإعلام الرسمي السوري على ذكر الجولة الثانية من الضربات.