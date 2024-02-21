بريطانيا: نظام الردع النووي لا يزال فعالا بعد "خطأ" أثناء اختباره

ذكر وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس اليوم الأربعاء أنه لا توجد أي تداعيات على قدرة بريطانيا على إطلاق أسلحة نووية حتى بعد وقوع "خطأ" خلال اختبار نظام الردع النووي الشهر الماضي.

وقال شابس في بيان مكتوب أمام البرلمان "لقد وقع خلل لكنه يقتصر فقط على هذه الواقعة، وبالتالي لا توجد أي تداعيات على اعتمادية منظومة صواريخ ترايدنت بالكامل والمخزون منها".

وأضاف "لا توجد أي تداعيات على قدرتنا على إطلاق أسلحتنا النووية في حال نشأت ظروف تستدعي القيام بذلك... لدى الحكومة ثقة مطلقة في أن نظام الردع النووي لا يزال فعالا وموثوقا وقويا".