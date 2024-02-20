بوتين يسخر من "فرار" الجيش الأوكراني من أفدييفكا في شكل "فوضوي"

سخر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء من "الفرار الفوضوي" للجيش الأوكراني من مدينة أفدييفكا في شرق أوكرانيا، بعدما انسحبت منها قوات كييف الاسبوع الفائت إثر أشهر من المعارك.

وقال بوتين خلال اجتماع مع وزير الدفاع سيرغي شويغو إن "هذا الفرار الفوضوي حصل حين أصدرت قيادة القوات المسلحة الاوكرانية أمرا بالانسحاب ... كان في الحقيقة هروبا بكل معنى الكلمة".