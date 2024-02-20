إسرائيل تأمر بإجلاء سكان حيي الزيتون والتركمان في شمال غزة

أمرت إسرائيل بإجراء عمليات إجلاء جديدة من منطقتين فى مدينة غزة، مما يشير إلى قرب تنفيذها عمليات عسكرية هناك.

ووجهت إسرائيل أوامرها، صباح اليوم الثلاثاء، إلى سكان حيي الزيتون والتركمان في شمال قطاع غزة، وكانت القوات الإسرائيلية قد تحركت، لأول مرة، إلى المنطقة في نوفمبر الماضي.

وأمرت إسرائيل السكان بالتوجه إلى منطقة محددة في الجنوب على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط.

وتقول الأمم المتحدة إن نحو 1.7 مليون نسمة من سكان قطاع غزة البالغ عددهم أكثر من 2.2 مليون نسمة اضطروا إلى مغادرة منازلهم منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر الماضي.