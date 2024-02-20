والدة نافالني تطلب من بوتين تسليمها جثمان ابنها في "أسرع وقت"

حضت والدة المعارض الروسي أليكسي نافالني الثلاثاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تسليمها جثة ابنها الذي توفي قبل خمسة أيام في سجن في المنطقة القطبية الشمالية.

وقالت ليودميلا "أناشدك يا فلاديمير بوتين، حل القضية بيدك وحدك. دعني أرى ابني أخيرا. أطالب بتسليم جثمان أليكسي فورا كي أتمكن من دفنه بطريقة إنسانية".

ورفضت السلطات الروسية حتى الآن تسليم جثمانه لعائلته رغم ان أنصاره اعتبروا ان النظام الروسي يسعى للتستر على جريمة، وهي اتهامات رفضها الكرملين أيضا.

على صلة رفض الكرملين الثلاثاء اتهامات أرملة أليكسي نافالني بعد أن قالت إن الرئيس فلاديمير بوتين مسؤول عن موته.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف "بالطبع إنها اتهامات باطلة وفظة بحق رئيس الدولة الروسية. لكن نظرا بان يوليا نافالنايا باتت أرملة قبل بضع أيام، لن أعلق" على الأمر.

وكانت يوليا نافالنايا ، قالت في مقطع مصور نشر الاثنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي "قبل ثلاثة أيام، قتل فلاديمير بوتين زوجي أليكسي نافالني. قتل بوتين والد أطفالي" مضيفة "بذلك، أراد (بوتين) قتل أملنا وحريتنا ومستقبلنا".

كما برر الناطق باسم الكرملين اعتقال الأشخاص الذين كانوا يتضامنون مع نافالني من خلال وضع الزهور بشكل سلمي أمام نصب ضحايا القمع السياسي السوفيتي.

وقال إن "قوات الأمن تصرفت بموجب القانون".

أخيرا، وصف ترقية بوتين الاثنين لكبار المسؤولين في خدمات السجون الروسية بأنها روتينية، وذلك بعد ثلاثة أيام من وفاة المعارض في السجن. وأضاف بيسكوف "هذه عمليات تقدم عادية".