الرئيس المصري يعلن تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 40 إلى 50 %

أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الإثنين ، تراجع معدل دخل قناة السويس بنسبة 40 إلى 50 % .

وقال السيسي ، خلال جلسة حوارية بعنوان "التحول الطاقي وتأمين الإمدادات وخفض الانبعاثات" خلال مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة (ايجبس 2024) اليوم ، إن "معدل دخل الممر الملاحي (قناة السويس) الذي كان يدخل لمصر تقريبا حوالي 10 مليارات دولار سنويا، تراجع بنسبة من 40 إلى 50 %".

وأشار السيسي إلى التحديات السابقة والراهنة التي تواجه مصر ومن بينها الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تداعيات فيروس كورونا والأزمة الأوكرانية الروسية، فضلا عن الأوضاع الراهنة على الحدود سواء مع ليبيا أو السودان أو حتى مع قطاع غزة.

وأضاف السيسي أن "بعض الدول المتقدمة تتحمل مسؤولية تفاقم أزمة التغير المناخي الموجود في العالم"، لافتا إلى عدم التزام بعض الدول المتقدمة بتنفيذ التعهدات التي قطعتها على نفسها خلال مؤتمر باريس عام 2015 لصالح قطاع الطاقة والمناخ بحوالي 100 مليار دولار.

وأكد السيسي أن "القارة الأفريقية تتمتع بقدرات هائلة في مجال الطاقة المتجددة منها المائية، ولكنها في حاجة إلى أموال ضخمة لتنفيذ العديد من المشروعات خاصة في ظل عدم قدرتها على مواجهة مخاطر الائتمان، حيث تطلب البنوك ومؤسسات التمويل أرقاما هائلة نتيجة للظروف الاقتصادية الصعبة".

ووفق قناة "القاهرة" الإخبارية ، شهد السيسي فعاليات افتتاح مؤتمر ومعرض "إيجبس 2024"، الذي يقام هذا العام خلال الفترة من 19 إلى 21 فبراير 2024، تحت شعار "تحفيز الطاقة: تأمين الإمدادات والتحول الطاقي وخفض الانبعاثات".

ويشارك في المؤتمر هذا العام نحو 35 ألف مشارك من 120 دولة ونحو 2200 عضو وفود وأكثر من 40 شركة مصرية وعالمية للطاقة والبترول والغاز وتكنولوجيا الطاقة، حسب هيئة الاستعلامات المصرية.