قطر تنتقد تعليقات لنتنياهو تطالبها بالضغط على حماس للإفراج عن الرهائن

انتقدت قطر اليوم الاثنين تعليقات لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قالت إنه طالبها فيها بالضغط على حركة حماس للإفراج عن الرهائن، ووصفتها بأنها ليست إلا محاولة جديدة منه للمماطلة وإطالة أمد الحرب في غزة.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية أن قطر كانت ملتزمة منذ اليوم الأول بجهود الوساطة وإنهاء الأزمة وتحرير الرهائن

وأضاف أن التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الاسرائيلي التي يطالب فيها قطر بالضغط على حماس للإفراج عن الرهائن ليست إلا محاولة جديدة منه للمماطلة وإطالة أمد الحرب