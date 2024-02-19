شكري: مصر ترفض العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ،اليوم الإثنين ، رفض بلاده العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح، وأية أفكار أو إجراءات تدفع نحو تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير شكري ، اليوم، وفداً من مجلس النواب الأميركي برئاسة عضو المجلس "أدم سميث" زعيم الأقلية الديمقراطية بلجنة الخدمات العسكرية، والذي يزور مصر فى إطار جولة إقليمية فى المنطقة ، ووفق المتحدث باسم الخارجية أحمد أبوزيد .

وصرح المتحدث ، في بيان صحافي ، بأن الوزير شكري أشار إلى حساسية وخصوصية الظروف الراهنة والأوضاع الإقليمية والدولية المضطربة، والتي تفرض على البلدين تعزيز شراكتهما الاستراتيجية بهدف إحلال السلم والأمن.

وأعرب الوزير شكري عن ترحيب مصر الدائم بتعزيز العلاقات مع أعضاء الكونغرس الأمريكي بمختلف انتماءاتهم الحزبية، مشدداً على الدور الحيوي الذي يلعبونه لخدمة المصالح المصرية- الأميركية المشتركة.

وأوضح المتحدث أن الوزير شكري أكد على أهمية الاستمرار في الجهود الرامية لدفع مختلف جوانب العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والعسكرية.

ووفق المتحدث ، تناولت المباحثات الوضع في قطاع غزة وأكد الوزير شكري على أن مصر لا ترى بديلاً سوى الوقف الفورى لإطلاق النار واتخاذ خطوات واضحة تجاه إطلاق عملية سلام جادة وحقيقية تؤدى إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة خلال فترة زمنية محددة وقصيرة.

كما شدد شكرى على أهمية الدور الذي تضطلع به وكالة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في استقبال وتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة، منوهاً إلى ما يكتنف طول أمد الأزمة من مخاطر اتساع نطاق الصراع وحالة عدم الاستقرار في المنطقة.