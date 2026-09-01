وزراء إعلام عرب يجتمعون بدبي للمشاركة في أعمال قمة الإعلام العربي 2026

كشفت اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي 2026، التي تُعقد خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي، تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبتوجيهات سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، عن مشاركة رئيسة من وزراء الإعلام العرب في البحرين، وسورية، ومصر، والأردن، ولبنان.

وستحظى القمة هذا العام في نسخة تُعدّ الأكبر في تاريخ الحدث، بمشاركة وزير الإعلام في مملكة البحرين، الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي، ووزير الإعلام في الجمهورية العربية السورية، الدكتور خالد زعرور، ووزير الإعلام في الجمهورية اللبنانية، بول مرقص، ووزير الدولة للإعلام في جمهورية مصر العربية، ضياء رشوان، ووزير الاتصال الحكومي في المملكة الأردنية الهاشمية، الدكتور محمد المومني.

وتكتسب المشاركة الوزارية أهمية خاصة في ظل مرحلة دقيقة تمر بها المنطقة والعالم، تتقاطع فيها التحولات الجيوسياسية والاقتصادية مع تغيرات غير مسبوقة في صناعة الإعلام، فرضتها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية.

وبهذه المناسبة، رحبت نائب الرئيس العضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام رئيسة اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي، منى غانم المرّي، بمشاركة وزراء الإعلام العرب في القمة.

وقالت: «نعتز بأن تجمع قمة الإعلام العربي هذا العام وزراء الإعلام العرب، في حضور يعكس أهمية أن يكون صُنّاع القرار في قلب الحوار حول مستقبل هذه الصناعة، فالتحولات التي يشهدها الإعلام اليوم لم تعد تخص المؤسسات الإعلامية وحدها، وإنما أصبحت مرتبطة بقدرة مجتمعاتنا على حماية الوعي، وتعزيز الثقة، وبناء حضور عربي أكثر تأثيراً في فضاء إعلامي عالمي شديد التنافس»، وأضافت: «تمر منطقتنا بمرحلة تتطلب إعلاماً عربياً أكثر وعياً بالمتغيرات، وأكثر قدرة على تفسيرها، وليس الاكتفاء بنقلها، ونحتاج اليوم إلى حوار عربي جاد حول كيف يمكن للإعلام أن يكون شريكاً في الاستقرار والتنمية، وأن يقدم رواية المنطقة من داخلها، بلغتها وقِيَمها وتطلعاتها، وبمعايير مهنية قادرة على كسب ثقة الجمهور والمنافسة عالمياً».

من جانبها، أكدت مديرة نادي دبي للصحافة، مريم الملا، أن تنوع المشاركات العربية في القمة، يعكس اتساع نطاق الحوار الذي تسعى إلى ترسيخه، وقالت: «حرصنا كجهة منظمة لهذا الحدث، على أن تجمع القمة أصواتاً مؤثرة من دوائر صنع القرار الإعلامي، وأن نقدم حواراً يتجاوز حدود التجارب العربية إلى قراءة أشمل للتحولات التي يشهدها الإعلام عالمياً»، وأضافت: «يُمثّل اجتماع هذا العدد من وزراء الإعلام العرب ضمن قمة الإعلام العربي 2026، رسالة تؤكد الحاجة المتزايدة إلى تعزيز الحوار والتعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسات والجهات المعنية بالقطاع، في ظل تحديات أصبحت عابرة للحدود، ولا يمكن التعامل معها بمنظور عربي منفرد».

يذكر أن القمة تستضيف هذا العام أكثر من 200 من أبرز الشخصيات والقيادات الإعلامية والفكرية من خارج دولة الإمارات، وبمشاركة رؤساء التحرير وقيادات المؤسسات الإعلامية، وصُنّاع المحتوى والمؤثرين وخبراء التكنولوجيا الإعلامية، والأكاديميين، ونحو 10 آلاف من الإعلاميين والمعنيين بقطاع الإعلام من مختلف أنحاء العالم العربي. حيث سيشارك أكثر من 400 متحدث من المنطقة العربية والعالم، حضور القمة رؤى وتجارب إعلامية متميّزة ضمن أكثر من 175 جلسة نقاشية وحوارية تستشرف مستقبل القطاعات الإعلامية في العالم.