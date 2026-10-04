عبدالرحمن العور: الكوادر الأكاديمية شريك في بناء أجيال المستقبل وتعزيز تنافسية الدولة

أكد وزير الموارد البشرية والتوطين، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، الدكتور عبدالرحمن العور، أن المعلمين والكوادر الأكاديمية شريك أساسي في إعداد أجيال المستقبل وتعزيز تنافسية الدولة في اقتصاد المعرفة، وأن التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم في تقنيات الذكاء الاصطناعي، تفرض مسؤوليات جديدة على منظومة التعليم، وتضع على عاتق الكوادر الأكاديمية مسؤوليات أكبر، وتدفعها إلى تطوير قدراتها المهنية، للتمكن من تلك التقنيات الحديثة، وتوظيفها في خدمة العملية التعليمية، باعتبارها جزء أساسي من جاهزية الدولة للمستقبل".

وقال العور في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين: "يأتي اليوم العالمي للمعلمين هذا العام والمنظومة التعليمية في الدولة تشهد تحولات نوعية، تقرّب المدرسة من الجامعة ومراكز البحث العلمي، وتربط مخرجات التعليم العالي باحتياجات سوق العمل، وتطلعات الاقتصاد الوطني، وما تنتجه جامعاتنا اليوم من كفاءات وطنية وبحوث وابتكارات يبدأ في حقيقته من الفصل الدراسي، ومما يغرسه المعلم في طلبته من قدرات ومهارات تفكير منذ سنواتهم الأولى".

وأضاف: "منذ تأسيس الدولة، جعلت القيادة الرشيدة الاستثمار في الإنسان خياراً استراتيجياً ثابتاً، وكان التعليم في مقدمة أولوياتها الوطنية. وانسجاماً مع هذا التوجه، نعمل على تطوير منظومة تعليم عال مرنة، تتكامل فيها الأدوار؛ وتكون مخرجاتها على قدر عال من الكفاءة والتميز والمعرفة، ومتمكنة من مهارات المستقبل".

وتابع قائلاً: "من خلال عملنا على ملفي التعليم العالي وسوق العمل، نتابع عن قرب تسارع التغيرات في المهارات المطلوبة، وبالأخص مع نمو قطاعات جديدة مثل الاقتصاد الرقمي والطاقة المتجددة والصناعات المتقدمة. وهنا تكمن أهمية التعلم المستمر والتفكير النقدي، وربط المهارات المكتسبة بالواقع العملي.

وذكر العور أن إعداد الأجيال مسؤولية وطنية يتقاسمها الجميع؛ فالأسرة تتابع أبناءها وتحفّزهم، والمدارس توفر بيئات تعلّم جاذبة، والجامعات تفتح مختبراتها ومواردها البحثية أمام الطلبة، وجهات العمل تتيح لهم فرص التدريب والعمل والتطور المناسبة.

وتوجه في الختام بالشكر إلى الكوادر الأكاديمية، قائلاً: "نتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى أعضاء الهيئات التدريسية والكوادر الأكاديمية والإدارية في مدارس الدولة ومؤسسات التعليم العالي، وإلى الرواد الأوائل الذين حملوا رسالة التعليم في بدايات مسيرة الإمارات، فأثرهم في طلبتهم هو ما نبني عليه مستقبل هذا الوطن".