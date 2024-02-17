الحكم على ترامب بدفع أكثر من 350 مليون دولار في قضية الاحتيال المدنية بنيويورك

صدر حكم على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بدفع غرامة تزيد على 350 مليون دولار في محاكمة مدنية بالاحتيال ومنعه من إدارة أعمال تجارية في ولاية نيويورك لمدة ثلاث سنوات، وذلك حسبما قرر القاضي الأمريكى آرثر إنجورون يوم الجمعة.

كما أمر القاضي بأن يدفع نجلا ترامب اريك ودونالد الابن غرامة تبلغ 4 ملايين دولار لكل منهما ومنعهما من إدارة أي شركة في ولاية نيويورك لمدة عامين.

وكتب القاضي إنجورون في الحكم: "إن افتقارهم التام للأسف والندم يصل إلى حد المرض"، في إشارة إلى ترامب ونجليه.

وعلقت صحيفة نيويورك تايمز على الحكم قائلة إن الحكم يعد "هزيمة ساحقة" لترامب ويمكن أن "يمحو كل الأموال النقدية التي لديه". وأعلن محامو ترامب أنهم يعتزمون التقدم باستئناف ضد الحكم.

وانتقد دونالد ترامب الابن الحكم على موقع "اكس" وقال إن الأراء السياسية ومكان المحاكمة أثرا على نتيجتها، وليس الحقائق. وقال إن مدينة نيويورك تعتبر ليبرالية وعادة ما يصوت سكانها لصالح الديمقراطيين.

ورفعت القضية المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس وتركزت حول مزاعم بأن ترامب قام بتضخيم قيمة شركاته عندما كان الأمر يتعلق بالحصول على قروض ولكنه قلصها عندما تعلق الأمر بتقديم اقرارات الضرائب.

يشار إلى أن الحكم الصادر يوم الجمعة، لم يكن بشأن إدانة أو عدم إدانة ترامب، لأن إنجورون كان قد أدان ترامب بالفعل. وكان الحكم يتعلق بتحديد الغرامة التي سيتعين على الرئيس السابق دفعها.

وهذا الحكم هو الأحدث في ما أصبح سلسلة من الأحكام السلبية ضد ترامب. وقال قاض يوم الخميس، إن محاكمة ترامب فيما يتعلق بدفع أموال سرية لنجمة إباحية ستبدأ في 25 مارس المقبل وهي قضية سعى إلى تأجيلها مثل قضايا أخرى.

وستكون هذه أول محاكمة جنائية ضد رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة. وهناك ثلاث محاكمات جنائية أخرى قيد الإعداد كما أن هناك إجراءات مدنية أخرى جارية.