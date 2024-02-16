الاتحاد الأوروبي يطلق الاثنين مهمة لحماية الملاحة في البحر الأحمر

يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين اجتماعا في بروكسل لإطلاق قوّة بحرية رسميا تساعد على حماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين، وفق ما أعلن مسؤولون.

وأفاد مسؤول في الاتحاد الأوروبي الجمعة بأن التكتل يهدف إلى إطلاق المهمة الذي أطلقت عليها تسمية "أسبيديس" (درع باليونانية) في غضون "بضعة أسابيع" مستخدما أربع سفن على الأقل.

وأعلنت كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبلجيكا أنها تعتزم المساهمة بسفن في اطار المهمة.

وذكر المسؤول أن القائد العام للمهمة سيكون يونانيا بينما سيكون كبير الضباط المسؤولين عن الضبط العملياتي في البحر إيطاليا.

يؤكد الاتحاد الأوروبي أن تفويض القوة الذي تم تحديده مبدئيا لعام واحد، يقتصر على حماية الملاحة المدنية في البحر الأحمر.