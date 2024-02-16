الاتحاد الأوروبي يحمل روسيا مسؤولية وفاة المعارض نافالني

قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل اليوم الجمعة إن الاتحاد الأوروبي يحمل روسيا المسؤولية عن وفاة زعيم المعارضة أليكسي نافالني في سجن في القطب الشمالي حيث كان يقضي حكما بالسجن مدة 19 عاما.

وقال ميشيل في منشور على إكس "ناضل أليكسي نافالني من أجل قيم الحرية والديمقراطية". ومن أجل مُثُله، قدم التضحية القصوى ... أرسل تعازيَّ الصادقة إلى عائلته وإلى أولئك الذين يناضلون من أجل الديموقراطية في كل أنحاء العالم. المناضلون يموتون، لكن النضال من أجل الحرية لا يتوقف أبدًا".

وأضاف "يحمل الاتحاد الأوروبي النظام الروسي وحده المسؤولية عن هذه الوفاة المأساوية".

وفي باريس قال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه اليوم الجمعة تعقيبا على وفاة السياسي الروسي المعارض الشهير أليكسي نافالني إنه دفع حياته ثمنا "لمقاومة نظام موسكو".

وأضاف "وفاته في مستعمرة عقابية يذكرنا بحقيقة حكومة فلاديمير بوتين".