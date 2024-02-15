هربت من غزة.. 5 آلاف كلب تغزو إسرائيل وتثير قلقها

أعربت وزارة الزراعة الإسرائيلية، الخميس، عن قلقها جرّاء فرار نحو 5 آلاف كلب من قطاع غزة إلى جنوبي إسرائيل خلال فترة الحرب، محذرة من عواقب جلب كلابا وقططا من مناطق السلطة الفلسطينيّة وغزة والحدود الشمالية إلى إسرائيل مشيرة أنها قد تتسبب بنشر أمراض.

وقالت الوزارة في منشور على منصة "تلغرام"، إنه "بسبب عدم وجود جدار بين غزة وإسرائيل، تواصل الكلاب الدخول إلى البلاد، ويقدّر عدد الكلاب التي دخلت إلى منطقة النقب الغربي بنحو 5000 كلب".

وطالبت "الجمهور بالامتناع عن إدخال الكلاب والقطط من مناطق السلطة الفلسطينيّة وغزة والحدود الشمالية" مع لبنان.

وقالت إن "إدخال الكلاب والقطط إلى إسرائيل بدون مصادقة وبطريقة منافية للقانون، قد يؤدّي إلى نشر الأمراض، ومنها: داء الكَلَب، والجَرَب وغيرها".

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت في موقعها على الانترنت "واى نت" اليوم الخميس أن تحذير وزارة الصحة يأتي بعد ظهور علامات على إصابة أحد الكلاب بـ(داء الكلب) كان قد تم جلبه من غزة إلى أسرة تعيش فى هرتزيليا، ثم إعدامه بأسلوب القتل الرحيم على إثر ذلك.

وأوضحت الصحيفة أن مواقع التواصل الاجتماعى شهدت انتشارا لصور جنود يجلبون الكلاب من قطاع غزة.