أمير الكويت يصدر مرسوما أميريا بحل مجلس الأمة

أصدر الديوان الأميري الكويتي اليوم الخميس مرسوما أميريا بحل مجلس الامة، وعزا المرسوم هذه الخطوة إلى أنها جاءت "بناء على ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة".

كان مجلس الأمة قد رفض بالاجماع شطب حديث النائب عبدالكريم الكندري أثناء جلسة مجلس الأمة الأسبوع الماضي، والتي كانت مقررة للرد على خطاب الأمير يوم تنصيبه، حيث شطب رئيس مجلس الأمة حديث الكندري عن خطاب الأمير والذي قال فيه" إن المجلس والحكومة توافقا على الاضرار بمصالح الكويت ".