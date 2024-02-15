القضاء العراقي يستجوب "عائلة" أبو بكر البغدادي في بغداد

أعلنت السلطات القضائية العراقية الخميس عن استجواب "عائلة" الزعيم الزعيم لتنظيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي، موضحةً أنه تمّت استعادتهم من خارج العراق.

ولا يحدّد البيان الذي نشر على الموقع الالكتروني لمجلس القضاء الأعلى العراقي عدد أفراد عائلة البغدادي الذي ألقي القبض عليهم ولا هويتهم، ولا من أي بلد تمّت استعادتهم.

لكن مصدراً قضائياً قال لفرانس برس إن "جهاز المخابرات بالتعاون مع السلطات التركية قام "باسترداد زوجة أبو بكر البغدادي وأولادها"، مضيفاً أنها "كانت موقوفة في تركيا".

وذكر البيان أن السلطات القضائية تمكّنت من "استعادة عائلة المجرم الارهابي ابو بكر البغدادي"، وذلك "ضمن خطتها لاستعادة المتهمين بقضايا الارهاب الهاربين خارج العراق".

وتابع البيان أنه "بإشراف مباشر من قبل القاضي المختص في محكمة تحقيق الكرخ الأولى، ألقي القبض على عائلة الارهابي ابو بكر البغدادي وتم تدوين اقوالهم، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة معهم للكشف عن أهم أسرار عصابات داعش الإرهابية".

وأعلنت تركيا في نوفمبر 2019، توقيف أرملة أبو بكر البغدادي، مع عشرة أشخاص آخرين، من بينهم ابنة زعيم التنظيم السابق.

وقال حينها مسؤول تركي إن تلك هي "الزوجة الأولى" للبغدادي، وجرى توقيفها في يونيو 2018، في محافظة هاتاي التركية الحدودية مع سورية.

وبحسب المسؤول، فإنّ زوجة البغدادي "قدّمت معلومات عديدة حول موضوع البغدادي والعمل الداخلي للتنظيم ".

وحينها قال الإعلام التركي إن اسم هذه الزوجة هو أسماء فوزي محمد الكبيسي، وابنته اسمها ليلى.