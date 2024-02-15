الرئيسان المصري والبرازيلي يؤكدان أهمية وقف إطلاق النار في غزة

أكد الرئيسان، المصري عبدالفتاح السيسي ، والبرازيلي لولا دا سيلفا، اليوم الخميس، أهمية إيقاف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال السيسي، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره البرازيلي بقصر الاتحادية بالقاهرة اليوم :"اتفقنا على أهمية إيقاف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين وإدخال المساعدات الإنسانية".

وأضاف أن البرازيل من أولى الدول التي اعترفت بدولة فلسطين، مشيرا إلى أن شخصية الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا لها مكانة عظيمة في العالم كله.

وأشار السيسي إلى أن المباحثات مع الرئيس البرازيلي تناولت تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين ، لافتا إلى اتفاقهما على تشكيل لجنة مشتركة على مستوى البلدين لتنسيق موضوعات التعاون.

بدوره ، أكد الرئيس البرازيلي على ضرورة أن تعمل الأمم المتحدة من أجل وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة ، لافتا إلى أن "الأمم المتحدة لا تملك القوة الكافية لوقف الحرب في قطاع غزة".

وقال رئيس البرازيل "سلوك إسرائيل في غزة ليس له تفسير، فهي تقتل النساء والأطفال بحجة قتال حماس".

ولفت إلى أنه لن يكون هناك سلام بدون إقامة دولة فلسطينية.

وأوضح أن "إسرائيل انتهكت كل القرارات والقوانين والأعراف الدولية في عـدوانها على قطاع غزة"، موضحا أن "أعضاء الأمم المتحدة عليهم أن يدافعوا عن السلم الدولي وليس الحرب".

وأضاف:"اتفقت مع الرئيس المصري على رفع علاقاتنا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية" ، قائلا :" نعمل على تعزيز علاقاتنا مع بلدان أفريقيا والشرق الأوسط".

وكان السيسي استقبل بقصر الاتحادية الرئيس البرازيلي الذي يقوم بزيارة لمصر تتزامن مع مرور 100 عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين.