لبنان يقدم شكوى عاجلة ضد إسرائيل في مجلس الأمن

دان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي "العدوان الإسرائيلي المتمادي على جنوب لبنان والمجازر الجديدة التي يرتكبها في حق المواطنين اللبنانيين لا سيما ما حصل ليل أمس في النبطية حيث قتل سبعة أشخاص من عائلة واحدة بالقصف الاسرائيلي".

ونقلت "الوكالة الوطنية للاعلام" اليوم الخميس عن ميقاتي قوله: "إزاء التمادي في هذا العدوان الإسرائيلي وسقوط القتلى والدمار الهائل الذي يسببه العدوان، تشاورت مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب في الوضع، وطلبت تقديم شكوى جديدة عاجلة ضد إسرائيل إلى مجلس الأمن الدولي".

وأضاف ميقاتي: "في الوقت الذي نشدد على التهدئة وندعو جميع الأطراف إلى التزام عدم التصعيد، نجد اسرائيل تتمادى في عدوانها، مما يدفعنا إلى طرح السؤال على المعنيين الدوليين بالمبادرات عن الخطوات المتخذة للجمها ".



وتابع :"إزاء تصاعد العدوان طلبت من وزير البيئة الدعوة إلى اجتماع عاجل لهيئة الطوارئ الوطنية لمواكبة الوضع، كما أطلعت من وزير الصحة على الواقع الصحي والاستشفائي في الجنوب والخطوات العاجلة المتخذة".