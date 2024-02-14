برابوو سوبيانتو يعلن فوزه بالانتخابات الرئاسية في إندونيسيا

أعلن وزير الدفاع الإندونيسي برابوو سوبيانتو فوزه في الانتخابات الرئاسية اليوم الأربعاء بعد أن أظهرت استطلاعات غير رسمية للأصوات التي تم فرزها تقدمه بفارق كبير عن أبرز منافسيه وإمكانية حسم الانتخابات من الجولة الأولى في ثالث محاولاته للفوز بالرئاسة.

وحصل السياسي المخضرم برابوو، وهو قائد سابق للقوات الخاصة، على نحو 58 بالمئة من الأصوات وفقا لأربعة مراكز لاستطلاع الرأي صاغت توقعاتها وفقا إلى عينة من الأصوات التي "تم فرزها بشكل سريع" في مراكز التصويت على مستوى البلاد. وتراوحت نسبة الأصوات التي تم فرزها بين 86 بالمئة إلى 95 بالمئة بحلول الساعة 1400 بتوقيت غرينتش.

وفي خطاب حماسي أمام أنصاره وسط تصفيق كبير، أعلن برابوو (72 عاما)، بصحبة جبران راكابومينج راكا نجل الرئيس الحالي، أن النتيجة "انتصار لجميع الإندونيسيين".

وأضاف "نحن ممتنون لنتائج الفرز السريع للأصوات. كل الحسابات وكل مراكز استطلاع الرأي، بما فيها المراكز التي في صف منافسينا، أظهرت بالأرقام فوز برابوو-جبران في جولة واحدة".

وتابع "سنشكل حكومة تتألف من أفضل أبناء وبنات إندونيسيا".

وحصد المنافسان أنيس باسويدان وجانجار برانوو نحو 25 بالمئة و17 بالمئة من الأصوات على التوالي، وفق إحصاء أجرته مراكز استطلاع مستقلة أثبتت دقتها في انتخابات سابقة.

وكان الفرز المبدئي في اللجنة الانتخابية أبطأ بكثير وأظهر حصد برابوو 57.7 بالمئة من الأصوات في نحو ستة بالمئة من إجمالي الأصوات المسجلة.

وبشكل حاسم، يحظى برابوو بالدعم الضمني من الرئيس الحالي واسع الشعبية جوكو ويدودو الذي يراهن على منافسه السابق كمرشح سيواصل الحفاظ على إرثه، بما في ذلك إشراك ابنه جبران البالغ من العمر 36 عاما كنائب رئيس.

وحث أنيس وجانجار الجمهور على عدم التعجل بشأن نتيجة الانتخابات وانتظار الإعلان الرسمي المتوقع بحلول 20 مارس.